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  3. Sivas'ta bir köydeki köpeklere tecavüz skandalı! "Bu adama engel olamıyorum''

Sivas'ta bir köydeki köpeklere tecavüz skandalı! "Bu adama engel olamıyorum''

Sivas'ta 75 yaşındaki bir kişi ormanlık alanda köpeğe tecavüz ederken iki köylü tarafından yakalandı. Köylülerin o anları sosyal medyada paylaşmasının ardından tecavüzcüye hayvan hakları savunucuları tarafından suç duyurusunda bulundu. Valilik ise konu hakkında cezai işlem uygulandığının bilgisini verdi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir köyde yaşanan olayda 75 yaşındaki Şükrü B., ormanlık alanda bir köpeğe tecavüz ederken yakalandı. İki köylü tarafından cep telefonu kamerasına alınan kişi, olayın şoku ile ne yapacağını bilemedi. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından Sivas Valiliği cezai işlem uygulandığını soruşturmanın sürdüğü bilgisini verirken kişinin eşi ise "Bu adama ben de engel olamıyorum. Yapılanlar nedeni ile utanç içindeyim" dediği öğrenildi.

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24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:39
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