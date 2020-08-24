Sivas'ta bir köydeki köpeklere tecavüz skandalı! "Bu adama engel olamıyorum''

Sivas'ta 75 yaşındaki bir kişi ormanlık alanda köpeğe tecavüz ederken iki köylü tarafından yakalandı. Köylülerin o anları sosyal medyada paylaşmasının ardından tecavüzcüye hayvan hakları savunucuları tarafından suç duyurusunda bulundu. Valilik ise konu hakkında cezai işlem uygulandığının bilgisini verdi.