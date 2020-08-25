Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı!

Netflix’in ikinci yerli dizisi olan senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın yazdığı Atiye'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni yayın hayatına 10 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak dizi, fragmanıyla şimdiden takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Netflix tarafından yazar Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan ve genç ve güzel ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alan Atiye dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un başrolleri paylaştığı olduğu dizi, yayınlanan fragmanıyla izleyenler tam not aldı.

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