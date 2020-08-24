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TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını darp etti!

TikTok fenomeni olan Gökhan Özbolat isimli bir kişi, instagram canlı yayınında bir kadına küfürler ederek darp ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Özbolat ise yaptığı açıklamada bu videonun eski olduğunu ve video ile ilgili kendisinin emniyete ifade verdiğini söyledi.

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat'ın kendisini aldattığı için bir kadına şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından Özbolat, instagram canlı yayınındaki bu görüntüler için eski olduğunu ve video ile ilgili kendisinin emniyete ifade verdiğini belirtti.

TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını darp etti!TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını darp etti!TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını darp etti!

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24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:16
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