TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını darp etti!

TikTok fenomeni olan Gökhan Özbolat isimli bir kişi, instagram canlı yayınında bir kadına küfürler ederek darp ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Özbolat ise yaptığı açıklamada bu videonun eski olduğunu ve video ile ilgili kendisinin emniyete ifade verdiğini söyledi.