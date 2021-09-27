Demir Doğramacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Demir Doğramacı Maaşları, ve İş İlanları

Demir Doğramacı görev tanımı nedir, Demir Doğramacı ne iş yapar, Demir Doğramacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demir Doğramacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demir Doğramacı Tanımı;

Sipariş doğrultusunda, metali doğrayan, şekillendiren, elektrik ark kaynağı ve oksi gaz kaynağıyla kaynak yaparak korkuluk, kasa, merdiven gibi sac ve demir ürünlerin imalatını yapan kişidir.

Demir Doğramacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Demir Doğramacı Maaşları

Demir Doğramacı maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük Demir Doğramacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demir Doğramacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Demir Doğramacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Demir Doğramacı Ne İş Yapar?

Demir Doğramacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tulum, eldiven, maske vb. iş kıyafetlerini giymek,

b) Kullanılacak aletleri ve malzemeleri hazırlamak,

c) Yapılacak işin ölçüsünü almak,

d) Kesilecek demiri hesaplamak,

e) Kesim makinesi ile ölçülere kesim yapmak yada bükmek,

f) Malzemeyi düzgün bir şekilde punto kaynak yapmak,

g) Puntodan çıkan malzemeyi gönye ve metreyle ölçmek ve kontrol etmek,

h) Elektrik ark kaynağı, oksi gaz kaynağıyla metallere kaynak yapmak,

i) Demir çapaklarını taşlayarak temizlemek,

j) Malzemenin pürüzlü, eğri yerlerini çekiçle düzeltmek, doğrultmak,

k) İşlemi biten malzemeyi boyaya göndermek,

l) Boyamadan kuruyarak gelen malzemeyi yerine montaj etmek,

m) Son kontrollerini yaparak malzemeyi müşteriye teslim etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Demir Doğramacı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Demir Doğramacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Demir Doğramacı mesleğinin meslek kodu 7223.20 olarak belirlenmiştir



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