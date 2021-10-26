Depderin ne demek, TDK'ya göre Depderin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Depderin ne demek? Depderin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi depderin kelimesi. Peki depderin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre depderin nedir, depderin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEPDERİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Depderin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre depderin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok derin

