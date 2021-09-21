Depo Görevlisi (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Depo Görevlisi (Gıda) Maaşları, ve İş İlanları

Depo Görevlisi (Gıda) görev tanımı nedir, Depo Görevlisi (Gıda) ne iş yapar, Depo Görevlisi (Gıda) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Depo Görevlisi (Gıda) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Depo Görevlisi (Gıda) Tanımı;

Depoya gelen gıda maddelerini sayarak teslim alma, cinsine, niteliğine göre uygun şartlarda tasnif etme ve saklama, istenildiğinde depo çıkışını yaparak teslim etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Depo Görevlisi (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Depo Görevlisi (Gıda) Maaşları

Depo Görevlisi (Gıda) maaşı ortalama aylık 3.000,00 - TL’dir. En düşük Depo Görevlisi (Gıda) maaşı 2.826,00 -TL, En yüksek ise 3.300,00 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Depo Görevlisi (Gıda) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Depo Görevlisi (Gıda) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar Olmayan da yeterlidir.

Depo Görevlisi (Gıda) Ne İş Yapar?

Depo Görevlisi (Gıda); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürünleri depolamak,

b) Ürünü satışa hazırlamak,

c) Ürünü ambalaj yapmak,

d) Stok takibi yapmak,

e) Ürünün depo takibini yapmak,

f) Ticari belgeleri düzenlemek,

g) Tutulacak defterleri düzenlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Depo Görevlisi (Gıda)Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde

Depo Görevlisi (Gıda) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Depo Görevlisi (Gıda) mesleğinin meslek kodu 9333.17 olarak belirlenmiştir



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