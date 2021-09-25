Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) Maaşı Ne Kadar? 2021 Depo Görevlisi Maaşları, ve İş İlanları

Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) görev tanımı nedir, Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) ne iş yapar, Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) Tanımı;

Ambalajlanmış ürünlerin depolara sevkiyatını ve konteynırlara yüklenmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) Maaşı Ne Kadar? 2021 Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) Maaşları

Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) maaşı ortalama aylık 3.160 - TL’dir. En düşük Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün)İş İlanları İçin Tıklayın

Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar Olmayan çalışabilir.

Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) Ne İş Yapar?

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün);işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürünleri depolamak,

b) Stok takibi yapmak,

c) Ürünün depo takibini yapmak,

d) Depo ve lojistik işlemlerin takibini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün)Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) mesleğinin meslek kodu 9333.18 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) maaşlarına ek sizlerde Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?