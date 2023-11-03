Depremzedeler Filistine destek için el ele verdiler!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Kalyon Konteyner Kentinde, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek maksadıyla Bülbülzade Eğitim sağlık ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım kampanyası düzenlendi.

Bülbülzade Eğitim sağlık ve Dayanışma Vakfı tarafından İslahiye Kalyon Konteyner Kentinde kurulan stantlarda, depremzede kadınların konteynerlerde hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

3 Mart 2023 tarihinden itibaren İslahiye Kalyon Konteyner Kentte eğitim, biçki dikiş, el sanatları faaliyeti gerçekleştiren Bülbülzade Eğitim sağlık ve Dayanışma Vakfı, konteyner kentte kalan depremzede kadınlar tarafından organize edilen "Depremzede Kadınlar Filistin’in Yanında" etkinliğini düzenledi.

Etkinlikte depremzede kadınların konteynerlerde yaptığı yemekler, el işleri ve vakıf gönüllüleri tarafından getirilen yemek ve pastalar satışı yapıldı. Elde edilen gelir ise Kızılay’a bağışlandı.

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