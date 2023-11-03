Cezaevinden tahliye olduktan sonra aynı gün içinde katliam yapan şahıs için işte mahkeme kararı

Cezaevinden tahliye olduktan sonra aynı gün içinde önce 2 oğlunu ardından kardeşini en son ise bacanağının oğlunu öldüren ve öldürmek istediği 7 kişi daha olduğunu söyleyen Şinasi Gürkan hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Gürkan’ın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan savunmasında “Hak, adalet, hukuk ne ise hepsine razıyım” diyen sanık aldığı cezayı duyunca mahkeme heyetine “Yazıklar olsun size” diye bağırdı.

Esenyurt’ta oğulları Gökmen Gürkan (15) ile Göksel Gürkan’ı (21), Avcılar’da kardeşi Mühendis Gürkan’ı (44) Başakşehir’de ise bacanağının oğlu Erdal Tiz’i (33) öldüren Şinasi Gürkan hakkında karar açıklandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Şinasi Gürkan SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Eşi başka erkekle yaşamaya başlayınca ailesine husumet beslemiş

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık hakkında 2004 yılında mahkumiyet kararı verildiğini belirterek “Sanığın suçu kendisinin işlemediği halde diğer aile bireylerinin kendisi hakkında yalan beyanlarda bulunmuş olmaları nedeniyle mahkemece mahkumiyetine karar verilmiş olduğuna inandığı” ifadelerini kullandı. Şinasi Gürkan’ın eşi Nadime’nin çocukları ile birlikte Ömer Güneşsun isimli erkekle aynı evde yaşamaya başladığı da kaydedilen mütalaada, sanığın bu durumdan dolayı aile bireylerine ve bacanağı Alihan Tiz’e husumet beslediği ifade edildi.

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“Cezaevindeyken husumet beslediği insanları öldürmek için planlar yaptı”

Mütalaada sanığın tahliye olduğu zaman husumet beslediği şahısları öldürmeye karar verdiği bu hususta planlar yaptığı, tahliyesine kısa bir süre kala eşi Nadime’nin birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldüğünü duyduğu ve bu haberden sonra hasımlarını öldürme fikrinden vazgeçtiği açıklandı. Sanığın tahliye olduktan sonra oğulları ile birlikte yaşamaya başladığı ancak çocukları ile anlaşamadığı açıklanan mütalaada, sanığın oğullarını kardeşi Mühendis ile bacanağı olan Erdal Tiz’in etkilediğini düşündüğü belirtildi.

“Bugüne kadar bana yaptıklarının cezasını ödeyeceksin”

Şinasi Gürkan’ın işlemediğini düşündüğü bir suçtan dolayı ceza çekmiş olması, oğullarının kendisine karşı olan olumsuz tutum ve davranışları, annelerinin başka bir şahısla birlikte yaşamasına oğullarının göz yumması ve hatta oğullarının da onlarla aynı evde kalmayı kabul etmiş olmasını içine sindirememesi nedeniyle cinayete karar verdiği belirtildi. Olayda kullanmak için bir tabanca temin eden sanığın hedefindeki kişileri nasıl öldüreceğini planladıktan sonra harekete geçtiğini açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın oğulları ile ikamet ettiği eve gidip onları öldürdüğünü ardından ise kardeşinin evine gidip “Bugüne kadar bana yaptıklarının cezasını ödeyeceksin” diyerek Mühendis Gürkan’ı öldürdüğünü açıkladı.

“Sen bana neden ihanet ettin”

Mütalaada sanığın ardından bacanağı Alihan Tiz’in yanına gittiği kaydedildi. Alihan Tiz, oğlu Erdal Tiz ve sanık Şinasi Gürkan’ın araçla bir süre gittikten sonra sanığın “Sen bana neden ihanet ettin?” diyerek tabanca ile bacanağına ve onun oğluna birden fazla kez ateş ettiği mütalaada belirtildi. Erdal Tiz’in olay yerinde öldüğü açıklanan mütalaada, Alihan Tiz’in ise ağır şekilde yaralandığı aktarıldı.

“Benim gördüğüm ihanetler beni bu noktaya getirmiştir”

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık Gürkan, “Sayın savcıya sormak istiyorum. Acaba kendisi baba mı? Vicdanının sesini dinle. Vereceğiniz cezadan korkmuyorum. Ben deli değilim. Deli raporu falan da almaya çalışmadım. Ben yaptığıma da pişman değilim. Benim yaşadıklarım, benim gördüğüm ihanetler beni bu noktaya getirmiştir. Daha önce yapmadığım bir suçtan devlet bana 16 yıl ceza verdi. Cezaevinden çıktıktan sonra 15 ay dışarıda kaldım. Birçok ihanet gördüm. Ben ilk günden beri yaptığımı kabul ediyorum. Hak, adalet, hukuk ne ise hepsine razıyım. Ben cezaevinden çıktığımda ailem dağılmıştı. Çocuklarıma sahip çıkmaya çalıştım ama bir sürü dosyaları vardı. Evlatlarım cezaevinde yatmasın diye büyük mücadeleler verdim. Cezamın inmesi için değil durumu bilmeniz için anlatıyorum” şeklinde savunma yaptı.

Son sözü sorulan sanık Gürkan “Adalet ne olursa olsun adalete karşı boynum kıldan incedir” dedi.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme Şinasi Gürkan’ın oğlu Gökmen Gürkan’ı öldürmesi nedeniyle ‘altsoya karşı tasarlayarak yaşı küçük çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın oğlu Göksel Gürkan’ı öldürmesi nedeniyle ise ‘altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmedildi.

Sanık Gürkan’ın, kardeşi Mühendis Gürkan’ı öldürmesi nedeniyle ise ‘kardeşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verilirken, bacanağının oğlunu öldürmesi sebebiyle ise ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Şinasi Gürkan’ın Alihan Tiz’e ateş etmesi nedeniyle ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Şinasi Gürkan’ın ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan ise 1 yıl hapis ile 600 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Gürkan kararının açıklanmasının ardından mahkeme heyetine “Yazıklar olsun size” diye bağırmaya başlayınca, mahkeme SEGBİS bağlantısını kesti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şinasi Gürkan'ın 2 kez ‘tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’, ‘kardeşi kasten öldürmek’, ‘tasarlayarak öldürmek’, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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