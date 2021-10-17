Deşifre ne demek, TDK'ya göre Deşifre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deşifre ne demek? Deşifre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deşifre kelimesi. Peki deşifre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deşifre nedir, deşifre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEŞİFRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deşifre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Deşifre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre deşifre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çözülmüş, açıklanmış



DEŞİFRE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- deşifre etmek

- deşifre olmak

