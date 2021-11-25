Destan dizisi dün akşam ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizideki önemli karakterler arasında yer alan Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, diziseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu bağlamda, Destan dizisinin Alpagu Han’ı Selim Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Alpagu Han kimdir, tarihte var mı? Karakter ve oyuncuyla alakalı detaylar haberimizde...

ALPAGU HAN KİMDİR?

Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babasıdır. Alpagu Han, gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibi karakterdir. Tarihi kaynaklarda Alpagu Han hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

ALPAGU NE DEMEK?

Alpagu kelimesinin sözlükte 3 anlamı yer almaktadır:

1. Tek başına düşmana saldıran yiğit.

2. Eski Türklerde bir rütbe adı.

3. Eski Türklerde bir kurt adı.

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Selim Bayraktar 1975'te Irak'ın Kerkük şehrinde doğmuştur. Türk baba ile Kerküklü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirmiştir. 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır.