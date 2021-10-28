Devim Bilimi ne demek, TDK'ya göre Devim Bilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devim bilimi ne demek? Devim bilimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devim bilimi kelimesi. Peki devim bilimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devim bilimi nedir, devim bilimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEVİM BİLİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devim bilimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre devim bilimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dinamik

