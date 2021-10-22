Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, önceki gün Habertürk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uysal'ın," Açık yüreklilikle söylüyorum, Türkiye'de bir devri sabık yaratacağız" cümlelerini kullanmasının ardından siyaset dünyası bu konu üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda vatandaşlarda internet arama motorlarında Devr-i sabık nedir? Devr-i sabık yaratmak ne demek? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

DEVR-İ SABIK NEDİR? DEVR-İ SABIK YARATMAK NE DEMEK?

Devr-i sabık iktidara gelen siyasi partinin kendinden önceki yönetimin döneminde yapılanları sorgulaması veyahut hesap sorması denebilir. Bu ifade çok partili döneminde iktidara gelen Demokrat Parti'nin "Devr-i sabık yaratmayacağız" açıklaması ile bilinmektedir.

Bu cümleyi son olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, önceki gün Habertürk TV'de katıldığı programda kullanmıştır. Gültekin Uysal şunları söyledi:

"Türkiye'de kimilerin cesaretleri cehaletlerinden daha büyük maalesef. Açık yüreklilikle söylüyorum, Türkiye'de bir devri sabık yaratacağız. Yapanların yanlarına kâr mı kalsın? Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi kanunsuz emri uygulaya her kamu görevlisi elbette bir sonucu olacak. TÜİK'e bakıldığında iktidarın siyasi hesapları üzerinde kağıt üzerinde kurtarsanız ne olacak, işsizliği düşük gösterseniz ne olacak? Türkiye bugün siyasal, adli denetim yapamadığı için kaynak etkinliğine baktığımızda maalesef bütçe kötü harcanıyor. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağız, onun için hesap soracağız. Bunu cadı avına dönüştürecek halimiz yok. Bilerek, isteyerek hukuksuzluk yapanlar için söylüyorum."