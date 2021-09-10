Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak 2021? Dexter oyuncuları kimler? Dexter: New Blood 2021 fragmanı

Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak 2021? Dexter oyuncuları kimler? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arsında yerini aldı. İşte Dexter: New Blood ile ilgili bilgiler...

DEXTER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021? DEXTER 9. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK 2021?

8 sezon boyunca büyük bir hayran kitlesine ulaşan Dexter dizisinin yeni sezonunun olacağı bilgisi verildi. 9. sezonla izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni sezonun 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde 7 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanacağı belirtildi.

Yeni sezonda hikayenin New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre Dexter karakterinin hala hükümet tarafından arandığı ve Miami'den çok uzak bir yerde başka bir isim ile yaşıyor olacağı açıklandı.

DEXTER OYUNCULARI KİMLER?

2006–2013 yılları arasında büyük ses getiren Dexter dizisi yeni sezonda Dexter: New Blood ismiyle diziseverlerle buluşacak. Yeni sezonun oyuncu kadrosunda ise oyuncu kadrosunda Michael C. Hall ve Clancy Brown gibi orijinal yapımdan hatırladığımız isimlere Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott yer alıyor.

DEXTER: NEW BLOOD FRAGMANI

Dexter: New Blood fragmanı yayınlandı. İşte efsane dizinin yeni sezon fragmanı;