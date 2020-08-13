DGS 0.5 kuralı kalktı mı 2020? DGS 0.5 ham puan iptal mi edildi?

DGS, 9 Ağustos 2020 tarihinde 81 il genelinde gerçekleştirildi. 2 yıllık ön lisans ve ya meslekyüksekokulu öğrencileri 4 yıllık lisans programlarına yerleşebilmek için hafta sonu gerçekleşen sınavda ter döktü. Öğrenciler 150 dakika süren sınavda toplam 120 soru çözdü. Sözel ve sayısal bölümlerden oluşan sınav sonrası puan hesaplaması tartışma konusu oldu.

DGS 0.5 KURALI KALKTI MI?

Sınava giren adayların DGS puanlarının hesaplanması için sözel ve sayısaldan en az 0.5 ham puan almaları gerekiyor. Aksi taktirde puanları hesaplanmayacak. Sadece sözel ve ya sayısaldan soru çözenlerin puanları hesaplanmayacak.

DGS 0,5 HAM PUAN İPTAL Mİ?

DGS'de sayısal okuyan bir öğrenci en az 0,5 sözel, sözel okuyan bir öğrencinin ise en az 0,5 sayısal ham puan çıkarması gerekiyor. DGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

ÖBP HESAPLAMA

Öte yandan 2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak.

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