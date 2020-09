DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir çok aday sonuç görüntüleme ekranında, "Kılavuzun 4.3 değerlendirme maddesi gereğince DGS puanlarınız hesaplanmamıştır" yazısıyla karşılaştı. Peki DGS 4.3 maddesi nedir? DGS 4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır ne demek?

DGS 4.3 MADDESİ NEDİR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Önlisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2019 DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak.

DGS 0.5 kuralı kalktı mı 2020? DGS 0,5 ham puan iptal mi edildi?

ADAYLAR SİTEM ETTİ

Sınav kılavuzunda geçen maddeden haberi olmayan bir çok aday sonuçlarını görünce isyan etti. Sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre her iki testte de 0,5 ham puan alamayan adayların sınavları ÖSYM tarafından geçersiz kılındı. Yani, sözelci bir adayın sözel testinde yüksek net yapsa bile sayısal testini boş bırakmasından dolayı sınavı geçersiz sayılmış oldu.

DGS puan hesaplama 2020 nasıl yapılır?

DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?