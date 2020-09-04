DGS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları açıklandı. Yüz binlerce ön lisans ve meslek yüksek okulu mezunu lisans programlarına yerleşebilmek için sınavda ter döktü. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez tercih işlemlerine başlanacak. Sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanlara eş değer programları tercih edebilecek.

ÖSYM DGS SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Ağustos'ta uygulanan DGS sınavının sonuçları 9 Eylül'de açıklanmasının ardından adaylar yayımlanan kılavuza göre, tercih işlemlerini ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yapacak.

DGS TERCİH ROBOTU 2020

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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adayların tercihlerini yaparken, tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce kılavuzdaki Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans

programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü,

öğretim süresini ve varsa koşullarını gösteriyor. Adayların, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

ÖSYM, koşulları uygun olmayan programların tercih edilmemesi gerektiği konusunda adayları uyarıyor. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır.

Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecek. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı

ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2020-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet

adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİH SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.'' denildi.

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