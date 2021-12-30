İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin de aralarında yer aldığı Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iddianamesi kabul edildi. 10’u tutuklu 23 sanığın yargılanacağı ilk duruşma 18 Şubat'ta görülecek. DİAYDER'in adı şu sıralar gündemde. Bu kapsamda DİAYDER başkanı Ekrem Baran merak konusu oldu. Peki DİAYDER başkanı Ekrem Baran kimdir? İşte ayrıntılar...

DİAYDER BAŞKANI EKREM BARAN KİMDİR?

Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Diyarbakır’da din adamları arasında sosyal ilişkileri geliştirmek için kurulduğu ifade edilmiştir. Derneğin başkanı Ekrem Baran'dır. Ekrem Baran'ın ve ve Demokratik İslam Kongresi üyesi Mehmet Nas'ın da araların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır.

Bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dernek üyeleri Hakkında hazırlanan iddianamede, CHP-PKK ilişkisi net şekilde ortaya çıkmıştır.

DİAYDER NEDİR?

DİAYDER'in açılımı: Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'dir.

DİAYDER AMACI NE?

DİAYDER, Diyarbakır’da din adamları arasında sosyal ilişkileri geliştirmek için kurulmuştur.

10'U TUTUKLU 23 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

DİAYDER iddianamesi gönderildiği İstanbul 14. Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. 10’nu tutuklu 23 şüpheli 18 Şubat tarihinde hâkim karşısına çıkacak.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 10’u tutuklu 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YARDIM ÇEKLERİ TERÖRİSTLERİN AİLELERİNE DAĞITILDI

İllegal olarak açılan denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli verilen vaaz ve hutbeler verildiği, legal bir çatı altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri hususunda somut deliller elde edildiği belirtildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından değer ailelerine dağıtıldığına ilişkin tespit yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin tapelerinin yer aldığı iddianamede, DİAYDER başkanı olan şüpheli Ekrem Baran'ın dijital materyalinde yapılan örgütsel irtibat ve iltisakını ortaya koyacak birçok tespitin yer aldığı, geçmiş dönemlerde örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katıldığına ilişkin görsellerin bulunduğu, sürekli olarak örgüt haber kanallarını takip ettiği öne sürüldü. Şüpheli Mehmet İnan'ın da DİYADER irtibatı ile İBB'de gassal olarak görev yaptığı, dernek başkanı Ekrem Baran ve dernek saymanı şüpheli Rıza Oğur arasında yapılan görüşmede aldığı maaş üzerinden derneğe düzenli olarak para yardımında bulunduğunu söylediği belirtildi. 2012-2103 yıllarında DİAYDER'e üye olduğunu belirten şüpheli Hasan Karahan ise DİAYDER yöneticilerinin İBB'ye gassal olarak kendi yakınlarını almaları nedeniyle usulsüzlük yaptıklarını düşünerek istifa ettiğini söylediği iddianamede yer aldı.

DURUŞMA 18 ŞUBAT CUMA GÜNÜ GÖRÜLECEK

İddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 3,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamenin gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Şüpheliler 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

26 Aralık Pazar günü İçişleri Bakanlığından da konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilenlerden bazıları FETÖ ile iltisaklı'' ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP/C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP ve bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar ve şikayet alındığını ve bu kapsamda elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlıkça özel teftiş başlatıldığını belirtti.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden:

455 PKK/KCK,

80 DHKP-C,

20 MLKP,

2 MKP,

ayrıca bazılarının FETÖ ve diger terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine,

Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır."

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