Diğer Elektrik Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Elektrik Teknisyenleri Maaşları, ve İş İlanları

Diğer Elektrik Teknisyenleri görev tanımı nedir, Diğer Elektrik Teknisyenleri ne iş yapar, Diğer Elektrik Teknisyenleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Elektrik Teknisyenleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Elektrik Teknisyenleri Tanımı;

Elektrik hesap ve veri işleme teçhizatı gibi ürün veya belirli bir cihazın tamiri, bakımı, yapım ve imalatı ile ilgili teknik işlerde çalışan, radar, radyo veya televizyon teçhizatında sinyal ve otomatik kontrol sistemlerinde çalışanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Elektrik Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Elektrik Teknisyenleri Maaşları

Diğer Elektrik Teknisyenleri maaşı ortalama aylık 4.000 - TL’dir. En düşük Diğer Elektrik Teknisyenleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Elektrik Teknisyenleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Elektrik Teknisyenleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak gerekiyor.

Diğer Elektrik Teknisyenleri Ne İş Yapar?

Diğer Elektrik Teknisyenleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Başka yerde sınıflandırılmamış Elektrik Teknisyeni (Genel)?e (3113.02) benzer işleri yapmak,

b) Elektrik hesap ve veri işleme teçhizatı gibi ürün veya belirli bir cihazın tamiri, bakımı, yapım ve imalatı ile ilgili teknik işlerde çalışmak,

c) Radar, radyo veya televizyon teçhizatında sinyal ve otomatik kontrol sistemlerinde, elektrik çekme teçhizatında, elektrik motorları, elektrikli ev aletleri gibi alanlarda çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Diğer Elektrik TeknisyenleriMeslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Diğer Elektrik Teknisyenleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Elektrik Teknisyenleri mesleğinin meslek kodu 3113.01 olarak belirlenmiştir



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