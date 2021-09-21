Diğer Sağlık Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Sağlık Personeli Maaşları, ve İş İlanları

Diğer Sağlık Personeli görev tanımı nedir, Diğer Sağlık Personeli ne iş yapar, Diğer Sağlık Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Sağlık Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Sağlık Personeli Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplayan ve gerekli kayıtları tutan nitelikli kişidir.

Diğer Sağlık Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Sağlık Personeli Maaşları

Diğer Sağlık Personeli maaşı ortalama aylık4.150 - TL’dir. En düşük Diğer Sağlık Personeli maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sağlık Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Sağlık Personeli Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

Diğer Sağlık Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,

d) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

e) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,

f) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak,

g) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,

h) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak,

i) İş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,

j) İşveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak,

k) İşin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak,

l) İşverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Sağlık PersoneliMeslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlıkla İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Diğer Sağlık Personeli Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Sağlık Personeli mesleğinin meslek kodu 3259.04 olarak belirlenmiştir



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