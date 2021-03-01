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Dik isminin anlamı nedir, Dik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Dik isminin anlamı; Sert, aksi demektir. Bu içeriğimizde Dik isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Dik isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Dik isminin anlamı nedir, Dik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Dik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Dik ismi ne demek, Dik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Dik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Dik isminin kökeni: 

Dik ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Dik ismini kimse kullanmamaktadır.

Dik isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Dik isminin rengi:

Barut

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Dik İsminin anlamı nedir? TDK Dik anlamı:

Dik ismi TDK'da yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan; sert (bakış); birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş; ters, aksi (söz); sert, kalın, tok (ses); kaba, yersiz (davranış); yatık durmayan, sert anlamlarında kullanılmaktadır.

Dik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Dik ismi geçmemektedir.

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Dik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Dik isminin Harf Analizi Nedir ?

Dik ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

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Dik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Dik ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

İ : 12

K : 14

= 31 – Dik İsminin Numeroloji Toplamı 31’dir.

Dik ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Dik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D: 4      İ: 9      K: 2 = 15

1 +  5 = 6 Kader sayısı

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Dik isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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