Dikkat çeken anlar! Ümit Özdağ cuma namazında provokasyona girişti, imama bağırdı!

Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazında provokasyona girişti. Afyonkarahisar'daki Gedik Ahmet Paşa Camii'nde namazını kılan Ümit Özdağ, imam hutbeye çıktığında kimsenin beklemediği bir çıkış yaptı.

"ATATÜRK'Ü ANMAYACAK MIYIZ?"

Bir anda imama bağıran Özdağ, "Atatürk'ü anmayacak mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" dedi. Cemaatin şaşkın bakışları sonrası Özdağ, "Atatürk'ün ruhuna Fatiha" ifadelerini kullandı.

KAMERAMANLA CAMİYE GİRDİ

Özdağ'ın içinde olduğu olayın bir kameraman tarafından saniye saniye kaydedilmesi de dikkat çekti.

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