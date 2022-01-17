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Dikse ne demek, TDK'ya göre Dikse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dikse kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dikse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dikse nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dikse kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dikse ne demek, TDK'ya göre Dikse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dikse ne demek? Dikse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dikse kelimesi. Peki dikse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dikse nedir, dikse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DİKSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dikse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dikse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağaçsız yerlerde, kuş yakalamak için üstüne ökse yerleştirilen ağaç

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