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  3. Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile ilk kez görüntülendi! Dudak dudağa yakalanan çift aşklarını belgeledi!

Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile ilk kez görüntülendi! Dudak dudağa yakalanan çift aşklarını belgeledi!

Alihan Aloğlu’yla ilişkisini geçtiğimiz ay sonlandıran ilan Çiçek Deniz'in, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasının ardından tatilde görüntülenen çift iddiaları doğruladı.

Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile ilk kez görüntülendi! Dudak dudağa yakalanan çift aşklarını belgeledi!

Alev Alev dizisinin başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz dizinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla Bozburan'da tatile çıktı.

Geçtiğimiz ay 8 aydır aşk yaşadığı  Alihan Aloğlu ile olan birlikteliklerini yoğun iş tempoları nedeniyle bitirdikleri öğrenilen ikiliden 26 yaşındaki güzel oyuncu Deniz, önceki gün 37 yaşındaki Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı iddialarının ortaya atılmasının ardından ikili birlikte Bodrum'da objektiflere yakalandı.

Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile ilk kez görüntülendi! Dudak dudağa yakalanan çift aşklarını belgeledi!

ÖPMEYE DOYAMADILAR

Mgallery the Bodrum'a bir derginin özel davetlisi olarak giden çift, plajın restoran bölümünde yemek yedikten sonra el ele ayrıldı. genç oyuncu ve reklam yönetmeni, plajın içerisinde el ele dolaşarak aşklarını ilan etti.Çiçeği burnunda çift, daha sonra iskeleye inip deniz keyfi yaparken birbirlerini öpmeye doyamadı.

Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile ilk kez görüntülendi! Dudak dudağa yakalanan çift aşklarını belgeledi!

Öte yandan İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu bulunuyor.
Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile ilk kez görüntülendi! Dudak dudağa yakalanan çift aşklarını belgeledi!

{TITLE_STRIP}Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı! İzlandalı Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

{TITLE_STRIP}Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi kim? Thor Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı, kaç çocuğu var?

 

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