Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmanın kazananı Dilara Korkmaz oldu. Bu kapsamda Dilara Korkmaz kimdir? | Miss Turkey 1. Dilara Korkmaz nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz Miss Turkey 2021 yarışmasının birincisidir. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şikel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı törende Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz seçildi.

MİSS TURKEY 1. DİLARA KORKMAZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Dilara Korkmaz 23 yaşında ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Miss Turkey adaylarından Korkmaz'ın boyu 1.77 cm.