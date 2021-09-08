2021 Miss Turkey finalini bu akşam yapıldı. Dilara Korkmaz'ın 1. olduğu yarışmada 2. Cemrenaz Turhan oldu. Bu kapsamda Cemrenaz Turhan kimdir? | Miss Turkey 2. Cemrenaz Turhan kaç yaşında? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar....

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

Cemrenaz Turhan Miss Turkey 2021 yarışmasının ikincisidir. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şikel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı törende Miss Turkey 2021'in birincisi Dilara Korkmaz, ikincisi Cemrehan Turhan, üçüncüsü de Şira Sahilli oldu.

MİSS TURKEY 2. CEMRENAZ TURHAN KAÇ YAŞINDA?

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme mühendisliği okuyan Cemrenaz Turhan, 23 yaşında. Dördüncü sınıf öğrencisi Cemrenaz'ın boyu 1.82 cm.

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