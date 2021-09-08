Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey yarışması, büyük finalle sona erdi. Dilara Korkmaz'ın 1. olduğu yarışmada, Cemrenaz Turhan 2. olurken, Şira Sahilli 3. oldu. Bu kapsamda Şira Sahilli kimdir? | Miss Turkey 3. Şira Sahilli kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ŞİRA SAHİLLİ KİMDİR?

Şira Sahilli, Miss Turkey 2021 yarışmasının üçüncüsüdür. Öte yandan Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şikel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı törende Miss Turkey 2021'in birincisi Dilara Korkmaz, ikincisi Cemrehan Turhan olmuştur. Üçüncü olan Şira Sahilli'nin sevinci gözlerinden okunuyordu.

MİSS TURKEY 3. ŞİRA SAHİLLİ KAÇ YAŞINDA?

21 yaşında olan güzel manken, İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Beykent Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği bölümünde iknci sınıf öğrencisi olan Şira 1.78 boyunda.

Miss Turkey 2021'in birincisi belli oldu! İşte Türkiye güzeli...

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