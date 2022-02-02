Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Nerede çekildi?

Sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve zorlu bir yaşam süren sanatçı Dilber Ay'ın hayat hikayesini konu edinen Dilberay filmi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya’nın üstlendiği Dilber Ay filminin başrolünde Büşra Pekin yer alıyor. Ketche lakaplı Hakan Kırkavaç'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film Adana, Sakarya ve İstanbul'da çekildi. Filmi izlemek isteyenler vizyon tarihini merak ediyorlar. Bu kapsamda en çok araştırılan "Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Dilberay filmi nerede çekildi? " sorularının yanıtları haberimizde...

DİLBERAY FİLMİNİN KONUSU

Dilberay, zorlu bir yaşam süren ve 2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay’ın hayat hikayesini konu ediyor. Dilber Ay, Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Hayata çadırda başlayan Dilber Ay, 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adama para karşılığı satıldı. Evlenip, çocuk sahibi olan Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemekti ve bu yüzden dayak yiyip, işkence çekti. Ancak o yaşadığı her acıya rağmen sesinden aldığı güçle sahnelere adım attı. Yaşamı boyunca zirveyi gördüğü gibi dibe de vuran Dilber Ay, düştüğü dipsiz kuyulardan şarkı söyleyerek çıktı.

DİLBERAY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dilber Ay'ın hayatını konu edinen Dilberay filmi Adana, Sakarya ve İstanbul'da çekilmiştir.

DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI

Dilberay filminde Dilber Ay karakterini Büşra Pekin canlandırdı. Filmde Pekin'in yanı sıra hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Pekcan, Zeliha Kendirci, Nursel Köse, Selen Uçer, Deniz Şen Hamzaoğlu, Deniz Erdoğan, Kaan Güvenilir ve Doğukan Güngör rol aldı.

DİLBERAY FİLMİ BİLGİLERİ

Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş yazdı. Filmin yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırkavaç yaptı.

Uygulayıcı Yapımcı: Mustafa Güneş

Yapımcı: Özgür Tari

DİLBERAY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? DİLBERAY FİLMİ NE ZAMAN SİNEMALARDA?

Dilber Ay'ın hayatını konu edinen Dilberay filmi, 4 Şubat 2022 Cuma günü vizyona girerek sinemalarda izleyicisi ile buluşacak.