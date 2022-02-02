Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle buluştu! Ömer Çelik konuşuyor (canlı yayın)Sihirli Annem'in Yavuz'u Jess Molho, Defne Joy Foster'in ölüm yıl dönümünde her sene olduğu gibi yine yürek yaktı! Paylaştığı fotoğraf yıktı geçti!Lipozom ne demek, TDK'ya göre Lipozom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Wilma Elles servis aracının içinde tacize uğradığı anları bir bir anlattı! Cinsel tacizden son anda telefon numarasını vererek kurtuldu!Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Nerede çekildi?Hadise'nin açtığı yaraları Danla sarıyor! Yusuf Engin ile ayrılan Danla Bilic, Kaan Yıldırım için mi aşkından vazgeçti? Kaan ve Damla aşkı magazinin tozunu attıracak!Yılmaz Özdil, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun planlarını haykırdı! "Mustafa Kemal gelse, CHP'den ihraç edecekler!"Son dakika | Bakan Mehmet Muş duyurdu: Ocak ayı ihracatı 17,6 milyar dolar oldu, Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldıTeknik Yönetmen (Televizyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFanfin ne demek, TDK'ya göre Fanfin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Nerede çekildi?

Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Nerede çekildi?

Şarkılarıyla adından söz ettiren ve 2019 yılında hayatını kaybederek aramızdan ayrılan Dilber Ay'ın hayatını anlatan Dilberay filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Dilberay filmi nerede çekildi? İşte Dilberay filminin konusu ve oyuncuları...

Sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve zorlu bir yaşam süren sanatçı Dilber Ay'ın hayat hikayesini konu edinen Dilberay filmi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya’nın üstlendiği Dilber Ay filminin başrolünde Büşra Pekin yer alıyor. Ketche lakaplı Hakan Kırkavaç'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film Adana, Sakarya ve İstanbul'da çekildi. Filmi izlemek isteyenler vizyon tarihini merak ediyorlar. Bu kapsamda en çok araştırılan  "Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Dilberay filmi nerede çekildi? " sorularının yanıtları haberimizde... 

Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Nerede çekildi?

DİLBERAY FİLMİNİN KONUSU

Dilberay, zorlu bir yaşam süren ve 2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay’ın hayat hikayesini konu ediyor. Dilber Ay, Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Hayata çadırda başlayan Dilber Ay, 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adama para karşılığı satıldı. Evlenip, çocuk sahibi olan Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemekti ve bu yüzden dayak yiyip, işkence çekti. Ancak o yaşadığı her acıya rağmen sesinden aldığı güçle sahnelere adım attı. Yaşamı boyunca zirveyi gördüğü gibi dibe de vuran Dilber Ay, düştüğü dipsiz kuyulardan şarkı söyleyerek çıktı. 

Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Nerede çekildi?

DİLBERAY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dilber Ay'ın hayatını konu edinen Dilberay filmi Adana, Sakarya ve İstanbul'da çekilmiştir. 

DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI

Dilberay filminde Dilber Ay karakterini Büşra Pekin canlandırdı. Filmde Pekin'in yanı sıra hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Pekcan, Zeliha Kendirci, Nursel Köse, Selen Uçer, Deniz Şen Hamzaoğlu, Deniz Erdoğan, Kaan Güvenilir  ve Doğukan Güngör rol aldı. 

Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Nerede çekildi?

DİLBERAY FİLMİ BİLGİLERİ

Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş yazdı. Filmin yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırkavaç yaptı. 

Uygulayıcı Yapımcı: Mustafa Güneş
Yapımcı: Özgür Tari

DİLBERAY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? DİLBERAY FİLMİ NE ZAMAN SİNEMALARDA?

Dilber Ay'ın hayatını konu edinen Dilberay filmi, 4 Şubat 2022 Cuma günü vizyona girerek sinemalarda izleyicisi ile buluşacak. 

Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilberay filmi ne zaman sinemalarda? Nerede çekildi?

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT