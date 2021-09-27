Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında tüm Türkiye'nin adeta kanını donduran Dilek Albayrak'ın hayat hikayesi ve yaşadıkları gündem olurken, genç kadının kim olduğu ve nerede yaşadığı merak konusu oldu. Dilek Albayrak'ın tüm yaşadığı olayların hangi köyde meydana geldiğini merak eden izleyiciler "Dilek Albayrak'ın yaşadığı köy neresi? Hangi ilçeye bağlı? | Didem Arslan Yılmaz programı Dilek Albayrak hangi köyde yaşıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

DİLEK ALBAYRAK'IN YAŞADIĞI KÖY NERESİ? HANGİ İLÇEYE BAĞLI? | DİDEM ARSLAN YILMAZ PROGRAMI DİLEK ALBAYRAK HANGİ KÖYDE YAŞIYOR?

Eşi Bahattin Albayrak ile Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan Dilek Albayrak, küçüklüğünden bu yana yaşadığı psikolojik ve cinsel zorbalıkların detaylarını tüm Türkiye karşısında anlatınca izleyicilerin adeta kanı dondu. Yıllarca ailesi tarafından şiddet ve cinsel istismara uğrayan ve zorla istismar ettirilen Dilek Albayrak'ın yaşadığı tüm olaylar 600 kişinin yaşadığı Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Gülpınar köyünde gerçekleşti.

Canlı yayında en ince ayrıntısına kadar işlenen Albayrak çiftinin cinsel istismar ve tecavüz iddiaları üzerine Gaziantep’in Şahinbey İlçesi Gülpınar köyünün muhtarı Cuma Seçkin ve mağdurlardan Ferdi Avcı, Dilek ve Bahattin çiftinin iftira attığını ve bu asılsız iddiaların tümünün yalan olduğunu açıklayarak adeta Albayrak çiftine nefret ve öfke kustular.

DİLEK ALBAYRAK KİMDİR?

Dilek Albayrak'ın itirafları izleyicinin yüreğini yaktı. 12 yaşından beri ailesi tarafından cinsel istismara uğradığını ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandığını iddia edilen Dilek Albayrak, programa eşi Bahattin Albayrak ile katıldı. Eşi Bahattin Yanık, kayınvalidesinin içeceğine ilaç atarak uyuttuğunu ve kendisi uyuduktan sonra eşini başka şahıslara istismar ettirdiğini açıkladı. Yayın esnasında itiraflarıyla yürek Dilek'in amcası programa telefon aracılığıyla bağlanarak, genç kadının ve eşinin anlattığı her şeyi reddederek yalanladı.

Son olarak programın son bölümünde Dilek, kan donduran bir gerçeği daha itiraf ederek sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı göz yaşlarına boğdu.