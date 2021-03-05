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  3. Dilencilikte şaşırtan taktik! Ekmeğin içinden para çıktı

Dilencilikte şaşırtan taktik! Ekmeğin içinden para çıktı

Çorum'da dilencilere yönelik yapılanı baskınlarda ekmeklerin aralarına para bulan zabıta ekipleri gördüklerine inanamadı. Yapılan aramalarda 10 kişiye idari para cezası uygulanırken o anlarda saniye saniye kameralara böyle kaydedildi.

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05 Mart 2021 Cuma 13:21
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