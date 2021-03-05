Dilencilikte şaşırtan taktik! Ekmeğin içinden para çıktı
Çorum'da dilencilere yönelik yapılanı baskınlarda ekmeklerin aralarına para bulan zabıta ekipleri gördüklerine inanamadı. Yapılan aramalarda 10 kişiye idari para cezası uygulanırken o anlarda saniye saniye kameralara böyle kaydedildi.
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05 Mart 2021 Cuma 13:21
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