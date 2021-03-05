Dilencilikte şaşırtan taktik! Ekmeğin içinden para çıktı

Çorum'da dilencilere yönelik yapılanı baskınlarda ekmeklerin aralarına para bulan zabıta ekipleri gördüklerine inanamadı. Yapılan aramalarda 10 kişiye idari para cezası uygulanırken o anlarda saniye saniye kameralara böyle kaydedildi.