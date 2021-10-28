Dinamometre ne demek, TDK'ya göre Dinamometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dinamometre ne demek? Dinamometre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dinamometre kelimesi. Peki dinamometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dinamometre nedir, dinamometre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİNAMOMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dinamometre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dinamometre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dinamometre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuvvetölçer

