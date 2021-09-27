Dış Ticaret Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Dış Ticaret Meslek Elemanı Maaşları, ve İş İlanları

Dış Ticaret Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Dış Ticaret Meslek Elemanı ne iş yapar, Dış Ticaret Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dış Ticaret Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dış Ticaret Meslek Elemanı Tanımı;

İhracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışan kişidir.

Dış Ticaret Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Dış Ticaret Meslek Elemanı Maaşları

Dış Ticaret Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4.950- TL’dir. En düşük Dış Ticaret Meslek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dış Ticaret Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Dış Ticaret Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Dış Ticaret Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Dış Ticaret Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip etmek,

b) Yurt dışına satılacak malların gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi için gereken işlemleri yapmak,

c) Yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışmak,

d) İhracat ve ithalat ile ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izlemek,

e) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Dış Ticaret Meslek ElemanıMeslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu :

Gümrükleme Ve Sevkiyat Aracıları

Dış Ticaret Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dış Ticaret Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 3331.07 olarak belirlenmiştir



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