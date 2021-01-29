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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert tepki: Hadsiz saldırıyı kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert tepki: Hadsiz saldırıyı kınıyorum

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hadsiz saldırıyı kınadığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİ OLAYI İLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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