Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih namazı açıklaması: Vaka sayıları düşerse...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayında yayın hayatın başlayan VAV TV’de canlı olarak yayınlanan “İftar Vakti” programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan ayının salgın gölgesinde geçtiğini belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerde beş vakit namaz ve cuma namazı kılındığını ifade ederek," Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki, zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz. Temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu. Milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, Cuma namazımızı camilerde bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı." dedi.

TERAVİH NAMAZI

Başkan Erbaş, teravih namazıyla ilgili yeni bir karar alabileceklerini belirterek," Ramazan'ın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz. Ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın.” şeklinde konuştu.

ORUCUN FAYDALARINI ANLATTI

Oruç ibadetinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydeden Erbaş, orucun faydalarına ilişkin olarak ,"Bu, objektif bilim adamlarının ispatladığı bir gerçektir, bir hakikattir. Orucun sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik faydaları var. Sadece bedene şifasından da bahsetmiyoruz. Esasında ruhun sağlıklı olması, bedenin sağlıklı olmasını sağlar.” diye konuştu.