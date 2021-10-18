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  3. Diyanet, merak edilen konuya yanıt buldu! Sonradan Müslüman olan erkekler için sünnet kararı

Diyanet, merak edilen konuya yanıt buldu! Sonradan Müslüman olan erkekler için sünnet kararı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yayımladığı fetvaya göre sonradan Müslüman olarak erkeklerin sünnet olmasına gerek olmadığına karar verildi.

Diyanet, merak edilen konuya yanıt buldu! Sonradan Müslüman olan erkekler için sünnet kararı

Din İşleri Yüksek Kurulu, 02 Haziran 2021 tarihinde Kurul Başkanvekili  Dr. Mustafa Bülent Dadaş başkanlığında toplandı. Kurulda, Sosyal Hayat Komisyonu tarafından hazırlanan “Küçük yaşta sünnet olamayan veya sonradan Müslüman olan yetişkin erkeklerin sünnet olması gerekli midir?” başlıklı fetva metni üzerine gerçekleştirilen bilgi alışverişinin ardından yapılan açıklamayla alınan karar duyuruldu. 

Diyanet, merak edilen konuya yanıt buldu! Sonradan Müslüman olan erkekler için sünnet kararı

Kurul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erkeklerin sünnet olması (hıtân), İslam’ın şiarlarından biridir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sünnet olmayı fıtrat gereği yapılan işler arasında zikretmiştir (Buhârî, Libâs, 63, 64; İstizân, 51; Müslim, Tahâre, 49; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 178). İslam âlimlerinin çoğunluğu, sünnet olmanın vacip olduğunu söylerken Hanefiler bunun meşru bir mazeret olmadıkça terk edilmemesi gereken bir sünnet-i müekkede olduğunu vurgulamışlardır.

Bu itibarla sonradan Müslüman olan ya da küçükken sünnet olamamış bir kimsenin sünnet olması gereklidir. Ancak sünnet olmak İslam’ın şiarı olmakla birlikte, İslam’a girmek için bir ön şart değildir. Bu sebeple geç yaşta sünnet olmak kişiye bedensel ve ruhsal açıdan sıkıntı verecekse ya da sağlık açısından sakıncalar doğuracaksa kişi sünnet olmayabilir (Serahsî, Mebsût, X, 156; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebîr, XIII, 430-432; Karâfî, ez-Zahîre, XIII, 280; İbn Kudâme, Muğnî, I, 115; İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtâr, VI, 751)."

Diyanet, merak edilen konuya yanıt buldu! Sonradan Müslüman olan erkekler için sünnet kararı

Tayfun Altuntaş
Editör
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