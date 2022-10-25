Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'dan bir skandal çıkış daha! "LGBT'li Kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım"

Diyanet ihraç edildikten sonra söylemleri ile gündeme gelen Fatma Yavuz dün akşam katıldığı bir programda yeni bir skandala imza attı.

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Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'dan bir skandal çıkış daha! "LGBT'li Kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım"

İslam'a yönelik aykırı söylemlerde bulunduğu için Diyanet'ten ihraç edilen ve daha sonra yeni skandalları ile gündeme gelen Fatma Yavuz dün akşam HDP tarafından düzenlenen 'İslam'da Emek, Barış ve Adalet' isimli programa katıldı. Programda savunduğu görüşler büyük tepki topladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Programda konuşma yaptığı sırada 30 yıldır başörtülü birisin olduğunu dile getiren Yavuz "Başörtüsüne tutkuyla bağlı olan 28 Şubat'ı yaşamış, bu konuda mağduriyetler yaşamış bir kardeşiniz olarak elbette ki bu yara bizim çok canımızı acıtan bir yaraydı." sözleri ile konuşmaya başlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'dan bir skandal çıkış daha! LGBT'li Kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsü yakarım

Yavuz "İlk dönemler ve bu mesele çözüldüğü için de biz ve benim gibi olan arkadaşlar biraz orada aslında rehin kaldık. Şu anda tekrar gündemde ve bize şöyle bir şey dayatılıyor. En son biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifiyle bunu çözelim önerisine karşı Sayın Erdoğan böyle biraz da üstenci kibirli bir tavırla işte siz ne anlarsınız bu işten gibi bir mealen bir imayla getirin onu çözersek de biz çözeriz. Sanki onun tekelindeymiş gibi." dedi.

Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'dan bir skandal çıkış daha! LGBT'li Kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsü yakarım

"BU BAŞÖRTÜYÜ AÇARIM BURADA YAKARIM"

Konuşmaları sırasında salondakilerden de büyük alkış alan Yavuz, LGBT haklarını sonuna kadar savunacağını söyleyerek "Biz hepimiz kardeşiz. Tek bir kardeşimizi bile kendi özgürlüğümüz için feda etmeyeceğiz. Ben başörtü özgürlüğümü istiyorum ama hiçbir LGBT'li kardeşimizin özgürlüğünün daralması pahasına istemiyorum. Tek birinin bile saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüyü açarım burada yakarım." ifadelerini kullandı.

Diyanet'in ihraç ettiği Fatma Yavuz "Allah rızası için" LGBT haklarını savunuyormuş!

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