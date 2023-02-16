Diyar Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diyar Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diyar Kaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diyar Kaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diyar Kaba 25 Aralık 2003 tarihinde Van şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diyar Kaba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Diyar Kaba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Van Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Van Spor FK takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Diyar Kaba'nin Van Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diyar Kaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diyar Kaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diyar Kaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diyar Kaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2021 yılında Boluspor

7 Şubat 2022 yılında Nazilli Bld

30 Haziran 2022 yılında Boluspor

28 Ağu 2022 yılında Siirt İÖİ

3 Şubat 2023 yılında Boluspor

8 Şubat 2023 yılında Van Spor FK

Diyar Kaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diyar Kaba şuan Van Spor FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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