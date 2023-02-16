Emrah Tacir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emrah Tacir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emrah Tacir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emrah Tacir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emrah Tacir 25 Ağu 1992 tarihinde Van şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emrah Tacir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emrah Tacir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Van Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Van Spor FK takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Emrah Tacir'nin Van Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emrah Tacir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emrahtacir_10/

Emrah Tacir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emrah Tacir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emrah Tacir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emrah Tacir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Belediye Vanspor

26 Ağu 2015 yılında İstanbulspor

26 Temmuz 2017 yılında Van BBSK

30 Haziran 2018 yılında İstanbulspor

29 Ağu 2018 yılında Eyüpspor

28 Kasım 2018 yılında İstanbulspor

10 Ocak 2019 yılında Van BBSK

30 Haziran 2019 yılında İstanbulspor

15 Ağu 2019 yılında Van Spor FK

10 Ocak 2020 yılında Ağrı 1970 Spor

3 Eylül 2021 yılında Van Spor FK

Emrah Tacir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emrah Tacir şuan Van Spor FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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