Serkan Sefil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Sefil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serkan Sefil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serkan Sefil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Serkan Sefil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Sefil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan Sefil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan Sefil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan Sefil 7 Haziran 1999 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan Sefil Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Abdul Samet Süner yapmaktadır. Serkan Sefil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Van Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Van Spor FK takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Serkan Sefil'nin Van Spor FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serkan Sefil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serkansefil10/

Serkan Sefilboyu ve yaşı kaç

Serkan Sefil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan Sefil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Serkan Sefil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan Sefil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2014 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2015 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U19

1 Temmuz 2018 yılında Galatasaray U21

25 Ocak 2019 yılında UD Almansa

1 Ağu 2019 yılında AD Alcorcón B

14 Ocak 2020 yılında 1928 Bucaspor

2 Ekim 2020 yılında Şanlıurfaspor

11 Aralık 2020 yılında Bucaspor 1928

14 Ocak 2021 yılında Akhisarspor

6 Şubat 2023 yılında Van Spor FK

Serkan Sefil kimdir

Serkan Sefil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan Sefil şuan Van Spor FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sahinbey Belediye Genclik Ve Spor (2010-2014), Galatasaray SK (2014-2018)

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Serkan Sefil nereli

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