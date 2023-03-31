Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önünde kurdukları çadırda evlat direnişi bin 306 gündür aralıksız sürüyor. 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime'ye kavuşmak için oturma eylemine devam ettiğini söyleyen Diyarbakır annelerinden Hatice Levent, kızı Fadime için evlat nöbetine Kütahya'dan geldiğini belirtti.

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ŞU MÜBAREK GÜNLERİN HÜRMETİNE YETER ARTIK. GEL EVİNE DÖN

Evladına "teslim ol" çağrısında bulunan Levent, "Fadime'mi almaya kararlıyım. Kızım eğer beni görüp duyuyorsan gel teslim ol. Seni çok özledim. Sen o mağaralara layık değilsin. Şu mübarek günlerin hürmetine yeter artık. Gel evine dön. Seni çok özledim. O pis mağaralarda işiniz yok. Hepiniz kaçın gelin. Anne ve babanız sizi bekliyor. Sizin yolunuzu gözlüyoruz" dedi.