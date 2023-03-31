Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önünde kurdukları çadırda evlat direnişi bin 306 gündür aralıksız sürüyor.

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Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önünde kurdukları çadırda evlat direnişi bin 306 gündür aralıksız sürüyor. 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime'ye kavuşmak için oturma eylemine devam ettiğini söyleyen Diyarbakır annelerinden Hatice Levent, kızı Fadime için evlat nöbetine Kütahya'dan geldiğini belirtti.

Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

ŞU MÜBAREK GÜNLERİN HÜRMETİNE YETER ARTIK. GEL EVİNE DÖN

Evladına "teslim ol" çağrısında bulunan Levent, "Fadime'mi almaya kararlıyım. Kızım eğer beni görüp duyuyorsan gel teslim ol. Seni çok özledim. Sen o mağaralara layık değilsin. Şu mübarek günlerin hürmetine yeter artık. Gel evine dön. Seni çok özledim. O pis mağaralarda işiniz yok. Hepiniz kaçın gelin. Anne ve babanız sizi bekliyor. Sizin yolunuzu gözlüyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA

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