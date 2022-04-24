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Diyarbakır’a petrol müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır'da petrol işletme ruhsatı devraldığını açıkladı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyarbakır’a petrol müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü, NV Turkse Perenco'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatını 20 yıl süreyle devraldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyarbakır’a petrol müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!

PETROL İŞETME RUHSATI DEVREDİLDİ

Buna göre, NV Turkse Perenco'nun Diyarbakır'da sahip olduğu ve tüm kanuni süreleri sona eren petrol işletme ruhsatı 18 Nisan'dan itibaren 20 yıl süreyle TPAO'ya devredildi.

Diyarbakır’a petrol müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Diyarbakır’a petrol müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!

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