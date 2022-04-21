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  3. Resmi Gazete’de yayımlandı: Süt ve kremada yeni karar alındı!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Süt ve kremada yeni karar alındı!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, Tarım ve Orman Bakanlığına dönemsel düzenlemeler yapma yetkisi verilen ürünlere "süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)" kati ihracatı da eklendi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Süt ve kremada yeni karar alındı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre süt ve konsantre edilmiş veya ilave şeker taşıyan veya tatlandırıcı maddeler içeren kremaların ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Süt ve kremada yeni karar alındı!

İHRACATIN KARŞILIĞI DÖVİZ OLACAK

Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi. Belli bir sözleşmeye dayanılarak deneme süresine tabi olan veya bazı testler sonrasında alımın gerçekleşmesi sonucu ihraç edilen malın kesin olarak ihracatı, kati ihracat olarak tanımlanıyor. Kati ihracatta bir ticari anlaşma ve ihracatın karşılığının döviz olması gerekiyor.

BAKANLIĞIN YETKİLİ OLDUĞU ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Yeni ekleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu ürünler ise şu şekilde: Patates, domates, kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar, kornişonlar, patlıcan, fasulye, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı, tavuk eti, yumurta, tereyağı, süt ve krema.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Süt ve kremada yeni karar alındı!

KATİ İHRACAT NEDİR?

Belli bir sözleşmeye dayanılarak deneme süresine tabi olan veya bazı testler sonrasında alımın gerçekleşmesi sonucu ihraç edilen malın kesin olarak ihracatı, kati ihracat olarak tanımlanıyor. Kati ihracatta bir ticari anlaşma ve ihracatın karşılığının döviz olması gerekiyor.

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