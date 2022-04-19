Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sözcüsünden ince tehdit! Pençe Kilit'e destek verdi, HDP'nin radarına yakalandı! Mehmetçiğe mesaj bile gönderemeyecek durumda!Fatih Portakal duyurdu: Gazeteci İbrahim Haskaloğlu gözaltına alındıAşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? Aşk Mantık İntikam final ne zaman?Fenerbahçe - Shaktar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye yarı final: Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?19 Nisan 2022 evde bakım maaşı yatan iller | 19 Nisan Salı! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Yükseliş sonrası tepetaklak oldu! ONS altın düştü, gram altın anında geriledi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıİyilik dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Ziraat Türkiye yarı final: Trabzonspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete’de yayımlandı: Türk lirası ile ödeme zorunluluğu geliyor!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Türk lirası ile ödeme zorunluluğu geliyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre taşıt ve gayrimenkul satışlarında yeni bir düzenleme getirildi. Karara göre, taşıt dışı menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Türk lirası ile ödeme zorunluluğu geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşıt ve gayrimenkul satışlarına yönelik yeni bir düzenlenme kararı aldı. Alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt dışı menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemenin asıl amacı Türk lirasının değerini korumak.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gayrimenkul satışında TL ile ödeme zorunlu olacak

AMAÇ TÜRK PARASINI DEĞERLİ KILMAK

Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni aldığı karar, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gayrimenkul satışında TL ile ödeme zorunlu olacak

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini Döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gayrimenkul satışında TL ile ödeme zorunlu olacak

KAMU KURUM VE KURULUŞLARDA DEĞİŞİKLİK

Bir kritik değişiklik de kamu sözleşmelerinde yapıldı. Alınan kararda şu ifadeler yer aldı: “ Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin önceden sadece döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkünken, yeni düzenleme ile söz konusu sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırıldı.”

{TITLE_STRIP}Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrahları yeniden belirlendi!

{TITLE_STRIP}Resmi Gazete'de yayımlandı! SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı!

{TITLE_STRIP}Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! O isimler gitti, yenileri geldi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT