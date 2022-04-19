Resmi Gazete’de yayımlandı: Türk lirası ile ödeme zorunluluğu geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşıt ve gayrimenkul satışlarına yönelik yeni bir düzenlenme kararı aldı. Alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt dışı menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemenin asıl amacı Türk lirasının değerini korumak.

AMAÇ TÜRK PARASINI DEĞERLİ KILMAK

Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni aldığı karar, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta bazı değişiklikler yapıldı.

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini Döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARDA DEĞİŞİKLİK

Bir kritik değişiklik de kamu sözleşmelerinde yapıldı. Alınan kararda şu ifadeler yer aldı: “ Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin önceden sadece döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkünken, yeni düzenleme ile söz konusu sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırıldı.”

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