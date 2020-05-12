Diyarbakır'da aileler arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Diyarbakır'da iki aile arasında kanlı çatışma yaşandı. Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan ilk çatışma sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Hastanede olay devam ederken, ağır yaralılardan İzzet Esmer de hastanede hayatını kaybetti.

OLAY BAŞKA BİR SOKAĞA TAŞINDI

Öte yandan, aynı saatlerde olay tekrar Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi 51. Sokağa taşındı. Burada baskın yapılan ev tarandı. Taranma sonucunda evde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Çıkan olaylarda Şehmuz A, Hatip A, Orhan A, Fikri A, Cihan Ç, Nazlı E, İzzettin E. ile 6 yaşındaki Yücel E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şehmuz A. ile İzzettin E. müdahale rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.

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