Diyarbakır’da akıl almaz kaza! Hurdaya dönen iki araçta can pazarı!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır-Bismil karayolu Tepe yolu mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 AEH 480 plakalı otomobil ile 72 AZ 890 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Bismil Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada İhsan Yalçın, Aladdin Sevim ve Savaş Aydemir yaralandı.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İhsan Yalçın ve Alaaddin Sevim (64), hayatını kaybetti.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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