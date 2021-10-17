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Diyastaz ne demek, TDK'ya göre Diyastaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diyastaz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diyastaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diyastaz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diyastaz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diyastaz ne demek, TDK'ya göre Diyastaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyastaz ne demek? Diyastaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyastaz kelimesi. Peki diyastaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyastaz nedir, diyastaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DİYASTAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyastaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Diyastaz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diyastaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nişastayı dekstrin ve glikoz durumuna getiren, tükürükte ve pankreasın salgısında bulunan bir enzim

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