Manisa'da yaşayan Dj Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan, 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. Kardeşi Fatma Karadağ ise o günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programı izleyenler 'DJ Gezgin Mehmet kimdir? Müge Anlı Mehmet Karahan olayı nedir?' sorularını internette aratıyorlar. Haberimizde bu başlıklara yer verdik.

DJ GEZGİN MEHMET KİMDİR?

Dj Gezgin ismiyle tanınan Mehmet Karahan'dan uzun süredir haber alınamıyordu. Ablası Fatma Karadağ sözü edilen olayın sonucunda kardeşini bulmak amacıyla Müge Anlı'ya başvuruda bulunmuştu.

Karahan'ın ölümünün gerçekleştiği düşünülen bölgede bir kafatası bulundu. Kafatasının Karahan'a ait olma ihtimali olayları daha da dikkat çekici hale getirdi. Yapılacak araştırmayla beraber bulunan kafatasının Mehmet Karahan'a ait olup olmadığı öğrenilecek.

MEHMET KARAHAN OLAYI NEDİR?

Mehmet Karahan Manisa'da ikamet etmekteydi. 4 sene önce kayboldu. O günden beri kendisine ulaşılamadı. Karahan'ın kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuru yaptı.

Fatma Karadağ kardeşinin para mevzusundan dolayı dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Gerçekleştiren kişinin ise bir dönem birlikte yaşadıkları eski sevgilisi olduğunu iddia etti.

Karadağ yaşanılanları "Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." sözleriyle anlattı. Evde zorla tutulduğunu söyleyen Karadağ, korkusundan dolayı gerçekleri açıklayamadığını ifade etti.

Olayın görgü tanıkları aileyi yakından tanıyan kişilerdi. Fatma Karadağ ile alakalı akıllarda soru işareti bırakacak açıklamalarda bulundular. 4 çocuklu Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığını resmi nikahlı olduğu eşinin de üzüntüden hayatını kaybettiğini söylediler.

Fatma Karadağ'ın kızı olan Rukiye de bu iddiaları doğrulayan sözler sarf etti. Bu cinayette annesinin de parmağının olduğunu söyleyen Rukiye, annesin dolandırıcı olduğunu söyledi.

Fatma ile hastanede tanıştığını söyleyen ve ismini vermek istemeyen başka bir görgü tanığı, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntülerini kullanarak kadınlara şantaj yaptığını öne sürdü. İddialar Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ'ın beraber hareket ederek birçok kişiyi dolandırdığı yönünde.