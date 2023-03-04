Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Burak Bilgehan Özpek'in biyografisi

Siyaset bilimci Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpe kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek'in biyografisi.