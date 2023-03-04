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Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Burak Bilgehan Özpek'in biyografisi
Siyaset bilimci Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek'in yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek'in biyografisi.
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