Doğduğun Ev Kaderindir 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Barış bey yakınlaşıyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Demet Evgar ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan, Doğduğun Ev Kaderindir'de ekranlara gelen son bölümde Müjgan’ın acısı herkesin yüreğini kavurur. Mehdi suçluluk duygusuyla dibe vururken Zeynep onun yanında olmak için aralarındaki sorunları görmezden gelir. Ancak sonunda Mehdi, Zeynep'i yine hiç beklenmedik bir hamleyle köşeye sıkıştırır. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 24. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

DOĞDUĞDUĞUN EV KADERİNDİR 24. YENİ FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Müjgan’ın acısı herkesin yüreğini kavurur. Yaşanan keder ve kayıpla tekrar birbirlerine kenetlenirler. Mehdi suçluluk duygusuyla dibe vururken Zeynep onun yanında olmak için aralarındaki sorunları görmezden gelir. Zeynep’e bir can simidi gibi sarılan Mehdi yine yanlış fikirlere kapılır.

Cemile acısıyla yüzleşmekte zorlanır. Nuh çaresizce hem Cemile’yi yalnız bırakmamaya hem de bir türlü rayına sokamadıkları işleri düzenlemeye çalışır. Mehdi’nin acısına sığınarak taşınmak için seçtiği ev ise herkesi şaşkınlığa uğratır.

Müjgan’ın kaybından çok etkilenen Zeynep bu sayede bambaşka bir davanın peşine düşmeye niyetlenir. Üstelik bu durum onu hiç beklemediği bir şekilde Barış ile karşı karşıya getirecektir.

Tüm bunlar yaşanırken Barış ve Nermin’in peşine düştükleri başka bir sır ortaya çıkar. Bunu öğrenen Zeynep derinden sarsılır ve büyük bir karar verir. Bu kararla sadece Zeynep’in değil Mehdi’nin de hayatı değişecektir.