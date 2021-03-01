Doğduğun Ev Kaderindir 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep'in Barış hakkında kararı ne olacak?
TV8 ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Barış'ın ablası Zeynep'in karşısına geçerek ya Barış'tan uzak dursun ya da her şeye rağmen arkasında durması için onunla konuşur. Peki Zeynep'in cevabı ne olacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 34. bölüm fragmanı...
Fenomen dizi Doğduğun Ev Kaderindir 34. yeni bölüm fragmanıyla yine izleyiciyi heyecanlandırmayı başardı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 34. bölüm fragmanı...
Yayınlanan fragmanda Zeynep aldığı geri dönütler ile doğduğu evin vermiş olduğu kaderden yakınır. Benlik kaygısı yaşayan Zeynep, kim olduğuna birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıldığına karar verir.
Öte yandan Mehti'den boşanmak isteyen Benal engeline takılır. Benal'in bu sözleri üzerine Mehti, Benal'i odaya kilitler. Mehti'nin bu davranışı eski haline mi döndü sorularını oluşturdu kafalarda.
Özlem Zeynep'i sözleriyle ve geçmişiyle yargılayarak Barış'tan uzaklaştırmak ister ancak karşısında kararlı duran Zeynep'i görünce ona bir teklifte bulunur. Peki Zeynep'in bu sözler karşısında vereceği yanıt ne olacak merak konusu.